LOSC - Renato Sanches ne compte pas s'arrêter là

En conférence de presse à la veille de la réception de l'Olympique Lyonnais, Renato Sanches (23 ans) a évoqué son état de forme. Le milieu de terrain portugais (21 sélections, 1 but) se sent "vraiment bien" chez les Dogues. Pour autant, pas question pour le Lusitanien de se satisfaire de son niveau actuel. Le numéro 18 lillois (6 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but) souhaite encore progresser dans de nombreux secteurs de jeu.

"Je me sens vraiment bien, mentalement, physiquement. Je suis comme à la maison ici, dans ce pays et je m’y sens très bien. Je suis venu ici pour jouer, pour progresser au niveau du football et montrer mes qualités", a confié l'ancien joueur du Bayern Munich, qui se sent progresser avec le LOSC mais qui ne compte clairement pas s'arrêter là : "J’améliore mon football, j’essaye de donner le maximum pour aider l’équipe sur le terrain. Quand je suis bien physiquement comme actuellement, je peux aider l’équipe et l’équipe peut m’aider. Ce qui est important c’est que je ressente la confiance de mes coéquipiers et qu’ils ressentent la mienne. C’est la meilleure chose dans une équipe. C’est mon football d’avoir le ballon, de mener le ballon, de faire des passes, comme vous le dites de casser les lignes. Après, j’ai le sentiment de pouvoir toujours m’améliorer, c’est ma mentalité et je dois encore apprendre", a-t-il conclu.