LOSC - Renato Sanches pourrait être sacrifié au mercato d'hiver

Le LOSC pourrait décider de vendre Renato Sanches cet hiver, afin de combler ses dettes et de se donner un peu d'air.

Avec la crise économique liée au coronavirus, le départ de Mediapro et le non-paiement des droits TV, le LOSC doit faire face à d'énormes problèmes financiers. En effet, le fonds d'investissement Elliott demande des comptes à Gérard Lopez, qui pourrait perdre sa place de président et de propriétaire du club. L'entreprise, qui perd également de l'argent avec le Milan AC, aimerait avoir de la visibilité sur les ventes programmées par le LOSC en janvier prochain, après les échecs cet été avec Soumaré, Soumaoro et Ikoné.

Pour compenser cette grosse perte d'argent, le LOSC pourrait ainsi vendre des joueurs en janvier, alors que le club est premier de Ligue 1 et qualifié pour les 16es de finale de Ligue Europa. D'après La Voix du Nord, le joueur qui pourrait être sacrifié est Renato Sanches. "Le départ de Renato Sanches dès janvier n’est plus exclu" est-il écrit. Auteur d'un bon début de saison, l'ancien du Bayer, est toutefois blessé depuis quelques semaines maintenant (10 matchs TCC, 1 but). Cet été, Lille a refusé une proposition de 70 millions d'euros formulée par un club anglais pour l'international portugais de 23 ans.