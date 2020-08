LOSC - Renato Sanches très incertain pour le déplacement à Reims

Dimanche après-midi (13 heures, Stade Auguste-Delaune), les Dogues seront en Champagne pour se mesurer au Stade de Reims. Pour cette rencontre comptant pour la 2ème journée de Ligue 1, le Lille OSC devra faire sans Leonardo Jardim : "Leo Jardim n’a pas repris l’entraînement collectif, il travaille de manière individuelle avec son entraîneur", a indiqué Christophe Galtier, l'entraîneur nordiste, ce vendredi midi en conférence de presse.

Face aux Champenois, les Dogues pourraient enregistrer le grand retour de Timothy Weah : "Il a encore fait une semaine normale et très intéressante. Il postule pour être dans le groupe pour Reims", a lâché Christophe Galtier, et d'annoncer une mauvaise nouvelle, à savoir la possible absence de Renato Sanches : "Par rapport au groupe, nous avons une grosse incertitude concernant Renato, qui a une douleur persistante à la cuisse. Ce matin, c’était moyen, moyen".