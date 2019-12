LOSC - Sanches évoque son adaptation et ses ambitions

Arrivé cet été au LOSC en provenance du Bayern Munich, Renato Sanches a connu des débuts mitigés, gêné par une blessure. Mais depuis plusieurs semaines, le Portugais se rapproche de son meilleur niveau. De nouveau brillant face à Montpellier vendredi soir, le champion d'Europe 2016 est revenu sur ses débuts pour Téléfoot. "C'est vrai (pour ses débuts difficiles). J'ai eu une blessure d'un mois, un mois et demi, en plus de l'adaptation. Je viens d'Allemagne où le football est différent aussi. Maintenant tout va pour le mieux et je me sens très bien" a-t-il confié.

Une chose est sûre, Sanches est persuadé d'avoir fait le bon choix en rejoignant le club nordiste. "Être ici peut me relancer pour retrouver le top mondial. Avec le LOSC je peux y arriver. J'ai besoin de jouer, je dois continuer à travailler" a-t-il indiqué, avant d'évoquer son ambition de retrouver l'équipe nationale. "L'objectif est de retrouver la sélection pour le prochain Euro. C'est aussi pour ça que j'ai rejoint le LOSC. Jouer la France et l'Allemagne c'est un grand défi, et j'espère bien le relever."