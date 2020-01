LOSC - Sanches justifie son retour en forme

Formé au Benfica Lisbonne, Renato Sanches (22 ans) a répété ses gammes de footballeur dans la capitale portugaise. En 2016, il a démontré tout son talent aux yeux du monde en étant élu meilleur jeune de l'Euro, une compétition qu'il a remportée avec le Portugal. Dans la foulée, il s'est engagé en faveur du Bayern Munich et est vite retombé de son nuage. Un an plus tard il a été prêté à Swansea puis a revécu une année difficile à Munich à son retour. Finalement, il a décidé de s'engager en faveur du LOSC l'été dernier. Un choix jusqu'ici payant puisque le milieu de terrain retrouve des couleurs sous le maillot lillois.

Dans un entretien accordé au Canal Football Club, il a justifié ce retour au premier plan dans le Nord de la France. Pour lui, la raison de son échec au Bayern est évidente. "Tout part de la confiance. J'ai voulu prouver des choses trop rapidement. J'ai compris que j'avais besoin de temps et maintenant je me sens parfaitement bien" a-t-il confié.