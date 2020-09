LOSC - Sans Xeka ni Renato Sanches face à Metz, le groupe lillois

Pour la réception du FC Metz, prévue ce dimanche après-midi (13 heures, Stade Pierre-Mauroy) à l'occasion de la 3ème journée de Ligue 1, Christophe Galtier, l'entraîneur du Lille OSC, a retenu un groupe de dix-neuf joueurs. Le technicien des Dogues doit faire sans Leonardo Jardim (reprise), Xeka (ischio-jambier) et Renato Sanches (cuisse). Cheikh Niasse et Adama Soumaoro ont été testés positifs au coronavirus. Ils ont été placés à l'isolement et suivent le protocole sanitaire approprié. Enfin, Reinildo continue de purger sa suspension.

LE GROUPE DU LILLE OSC

Maignan, Chevalier - Çelik, Djalo, Botman, José Fonte, Pied, Reinildo, Bradaric - Xeka, Ikoné, Niasse, André, Soumaré - Luiz Araujo, Bamba, David, Yilmaz, Yazici, Lihadji, Weah.