LOSC - Soumaré a présenté ses excuses à Gérard Lopez

Boubakary Soumaré n'est plus apparu sous le maillot du LOSC depuis le 29 janvier et le match à Epinal. Resté sur le banc contre Strasbourg, Rennes et Angers, avant d'être écarté du groupe de Christophe Galtier pour la réception de l'OM dimanche, le jeune milieu de terrain (20 ans) ne paie pas à lui tout seul l'élimination surprise des Dogues en Coupe de France, mais un différend qui l'oppose, lui et son entourage, à sa direction. C'est justement celle-ci qui a décidé de sa mise à l'écart jusqu'à nouvel ordre, approuvée ensuite par Galtier, d'après L'Equipe.

Le journal n'apporte aucune information précise sur la raison qui a poussé les hautes sphères lilloises à écarter ainsi Soumaré, mais rappelle que des divergences de points de vues avaient émergé l'hiver dernier sur la question de son avenir. Lille, qui avait reçu une offre de 45 M€ de Newcastle, n'aurait pas apprécié que l'ancien Parisien refuse de partir et choisisse de terminer la saison dans le Nord de la France. C'est du moins la version de son entourage. Mais toujours selon L'Equipe, le joueur a récemment adressé des excuses écrites à son président Gérard Lopez, comme s'il avait quelque chose à se faire pardonner, et une réunion serait prévue très prochainement entre les deux hommes, en compagnie de Luis Campos (conseiller de Lopez).