LOSC - Soumaré et l'appel de l'Angleterre

Arrivé en provenance du PSG en 2017, Boubakary Soumaré (20 ans) s'est imposé dans l'entrejeu lillois sous les ordres de Christophe Galtier. Milieu 'box to box' au physique athlétique, le natif de Noisy-le-Sec devrait être le prochain transfert XXL du LOSC, après celui de Nicolas Pépé vers Arsenal l'été dernier. Il y a une semaine, Gérard Lopez a clairement laissé entendre que son milieu ne devrait pas être lillois lors de la seconde partie de saison. Et pour cause, récemment, La Voix du Nord a évoqué les intérêts de plusieurs cadors européens, une information reprise et confirmée par L'Equipe ce lundi.

Si Naples a pris contact avec l'entourage du joueur, Soumaré privilégierait un départ vers la Premier League où Manchester United et Tottenham pourraient se livrer un duel à distance pour avoir le dernier mot dans ce dossier. L'international Espoirs (4 sélections) a un faible pour les Red Devils, notamment si Paul Pogba venait à quitter le club, mais les Spurs bénéficient d'un atout considérable puisque deux adjoints de José Mourinho ne sont autres que les anciens adjoints de Christophe Galtier, à Lille. Quoiqu'il en soit, le LOSC devrait obtenir une somme comprise entre 50 et 60M€ pour ce transfert.