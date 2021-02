LOSC - Thiago Maia prolonge avec Flamengo

Prêté par le LOSC à Flamengo depuis janvier 2020, le milieu de terrain Thiago Maia (23 ans) va rester au Brésil. Le club carioca a annoncé avoir prolongé le prêt du brésilien jusqu'en juin 2022. Titulaire à 20 reprises depuis son retour au pays, le joueur a cependant été victime d'une rupture des ligaments croisés en décembre dernier. Une blessure qui n'a pas empêché le club carioca de le garder. Son prêt est assorti d'une option d'achat fixée à sept millions d'euros.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que prorrogou o empréstimo do atleta Thiago Maia até junho de 2022, com opção de compra em janeiro do mesmo ano. #CRF



📸: @AlexandreVidal1 /CRF pic.twitter.com/vA7D5ViS2F