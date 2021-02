LOSC - Un groupe lillois rajeuni pour le déplacement à Dijon

Mercredi soir (19 heures, Stade Gaston-Gérard), le Lille OSC sera en Bourgogne pour affronter le Dijon FCO, dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe de France. Pour cette affiche 100% Ligue 1, Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogues, a retenu un groupe de vingt-et-un joueurs. Burak Yilmaz (reprise) et Eugenio Pizzuto (coronavirus) sont indisponibles. Sven Botman, Reinildo, Jonathan Bamba et Yusuf Yazici ne sont pas convoqués et préservés.

Coupe de France - 32nd Finals

LE GROUPE DU LILLE OSC

Maignan, Chevalier - Çelik, Bouleghcha, Pied, Bradaric, Djalo, Innocenti, José Fonte - Renato Sanches, André, Xeka, Soumaré, Kapi, Ascone, Ikoné, Luiz Araujo, Lihadji, Camara - David, Weah.