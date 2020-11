LOSC - Un LOSC décimé face à Lorient, la mauvaise nouvelle se confirme pour Çelik

Dimanche soir (21 heures, Stade Pierre-Mauroy), les Dogues du Lille OSC accueilleront le FC Lorient, à l'occasion de la 11ème journée de Ligue 1. Pour cette affiche, le club nordiste sera particulièrement amoindri. En effet, en conférence de presse, Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, a compté les absents, évoquant au passage la blessure à la cheville de Zeki Çelik, qui devrait être indisponible pendant "plusieurs semaines".

"Burak (Yilmaz), José (Fonte) et Reinildo sont suspendus. J'attends que tout le monde rentre pour parler des cartons, surtout qu'on joue tous les trois jours. Renato (Sanches) a une lésion musculaire à l’ischio-jambier et a commencé à recourir. Zeki (Çelik) a une très grosse entorse de la cheville. L’indisponibilité de Zeki se compte en plusieurs semaines. Burak (Yilmaz) a été à l’hôpital en sélection turque, il a même pris des médicaments. Ce n’est pas le Covid-19, il l’a déjà eu quand il était à Besiktas", a indiqué le tacticien du LOSC devant les journalistes, et de préciser : "On n’est pas obligés d’être à 20 pour dimanche. Cheikh (Niasse) sera dans le groupe dimanche. Il y aura certainement Eugenio (Pizzuto) aussi si tout va bien et je verrais si j’irai chercher un jeune de l’équipe réserve ou pas".