LOSC - Un match nul "miracle" pour Christophe Galtier

Le LOSC a arraché un point du nul inespéré hier face à Strasbourg (1-1). Les Dogues, qui ont encaissé pas mal d'occasions franches, peuvent surtout remercier Mike Maignan, auteur de nombreuses parades décisives. Après la rencontre, Christophe Galtier a tenu à féliciter son portier, mais a également pointé du doigt ses joueurs dont le contenu a été insuffisant. "Ce match nul est un miracle ! Un des meilleurs a été Mike (Maignan), il a su nous maintenir dans le match à 1-0 et à 1-1. Au niveau du contenu, c'était trop insuffisant, dans la détermination. Face à ce genre d'équipe -on en a eu trois depuis début janvier, Angers, Brest et Strasbourg - les joueurs doivent comprendre que les adversaires ne vont pas les laisser faire" a-t-il déclaré.

L'entraîneur lillois a aussi envoyé un message à ses joueurs si ils veulent se battre pour le titre : "Est-ce qu'on a les moyens de suivre ce rythme jusqu'au bout ? Moi j'en suis convaincu. Mais pour se battre là-haut avec les grosses cylindrées, il faut plus. Il faut sortir du cadre scolaire d'un match, et quand un adversaire vous propose ce genre de match, il faut en mettre plus, être plus bagarreur. On ne peut pas, on ne doit pas attendre que notre défense soit la plus solide, il faut entreprendre de manière différente, avoir plus de caractère. Je suis déçu, pas en colère, du manque d'entreprise et de détermination sur un plan offensif.".