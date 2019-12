LOSC - Une défaite qui laisse des traces selon Maignan

A l'image de ses coéquipiers, Mike Maignan a vécu une soirée cauchemardesque samedi soir en encaissant cinq buts face à l'AS Monaco (5-1). Les Lillois rêvaient certainement d'une meilleure fin d'année, notamment après avoir remporté leur match de Coupe de la Ligue quelques jours avant, sur cette même pelouse de Louis II (0-3). Invité du Canal Football Club, le gardien des Dogues n'a pas cherché d'excuse au moment d'expliquer cette défaite. Il espère désormais que chacun saura profiter de la trêve pour oublier ce revers et s'en servir pour revenir plus fort en 2020.

"C'était deux matchs différents, chaque match à son histoire. En coupe, c'était un match où on a su les prendre. Ils étaient revanchards, ils étaient chez eux, ils gagnaient plus de duels que nous. C'est un match qu'ils ont gagné du début à la fin et on ne peut pas leur enlever ça, ils l'ont mérité. Nous, ça nous a mis un coup au moral. C'est une chose dont on va parler au retour de la trêve parce que sur ce genre de match on peut apprendre beaucoup. La trêve ne fait pas de mal pour s'aérer l'esprit, s'aérer un peu la tête, ça va faire du bien" a-t-il déclaré.