LOSC - Une prestation intelligente selon André

Vendredi soir, le LOSC a enchaîné un quatrième succès de rang face à Montpellier (2-1, analyse et notes) en ouverture de la 18ème journée de Ligue 1. Dans une rencontre ponctuée de beaucoup d'imprécisions de part et d'autre, les Dogues ont remporté la bataille physique, comme l'a souligné Benjamin André, pas le dernier des acteurs au moment d'aller au duel. "On savait que ce serait un match très compliqué. Montpellier ne perd pas souvent et ne prend pas beaucoup de buts. On est allés au combat. On a eu les meilleures situations. On aurait aimé se mettre à l'abri plus rapidement. Mais l'essentiel reste d'avancer et c'est ce que nous faisons avec ces trois nouveaux points. Pour aller loin, on sait qu'il faut l'emporter à domicile et c'est ce que nous faisons."

Le milieu lillois est resté lucide dans son analyse et a reconnu la pauvreté globale du contenu proposé face au MHSC. "Ce soir, on n'a pas fait un grand match, mais on a été intelligents. On savait qu'il ne fallait pas trop jouer de manière axiale car ils défendent très bien en avançant. On a tenté de passer par les côtés et de les aspirer pour ensuite les prendre dans le dos. Mais il nous faut mieux gérer les temps faibles. On n'aurait pas dû prendre cette égalisation (1-1, 74e). Il y a la fatigue qui l'explique mais aussi un manque de maturité. On avait bien géré la fin de match à Lyon (1-0). Ce soir, on a été moins bons dans ce domaine. Bon, on a des ressources défensives quand même. Mais on aurait aimé faire un nouveau "clean sheet". L'objectif est de retrouver l'Europe. On ira à Monaco pour prendre au moins un point" a-t-il déclaré.