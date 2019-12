LOSC - Une victoire méritée mais imparfaite d'après Galtier

Le LOSC a remporté sa huitième victoire sur dix à domicile, face à Montpellier (2-1, analyse et notes), vendredi soir, en ouverture de la 18ème journée de L1. Christophe Galtier est content des trois points, mais trouve que son équipe peut faire mieux. Comme souvent depuis le début de saison, l'entraîneur nordiste a souligné l'importance d'avoir plus de justesse, que ce soit dans les transmissions, les interventions, ou dans la finition. "Dans l'ensemble, notre victoire est méritée. Elle est importante, surtout contre un adversaire qui est toujours difficile à jouer. Mais on doit faire beaucoup mieux. Certes, il y a eu la Ligue des champions ces premiers mois, mais on doit être plus justes et plus efficaces. Il y a de la confiance quand on joue à la maison."

Désormais, l'entraîneur lillois peut se tourner vers la rencontre de Coupe de la Ligue face à Monaco, prévue mardi prochain. Comme il l'a indiqué, il devrait remanier son équipe afin de faire souffler certains cadres. "La rencontre contre Monaco mardi en Coupe de la Ligue ? C'est un match important. Je vais parler avec mes gardiens. Sur la rotation ? On va jouer notre huitième match [depuis la trêve internationale mi-novembre], donc il faudra injecter de la fraîcheur et jouer à fond pour se qualifier" a-t-il déclaré.