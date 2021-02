LOSC - Weah : "On est tous dégoûté et énervé"

Buteur du LOSC lors du revers (1-2) face à l'Ajax Amsterdam hier en 16èmes de finale aller de la Ligue Europa, Timothy Weah (20 ans) s'est exprimé après-match au micro de RMC Sport. L'attaquant nordiste s'est montré frustré au vu de la physionomie du match.

"Je suis déçu. On est tous un peu dégouté et énervé, mais c'est le foot. Il faudra vite rebondir pour le prochain match en Ligue 1. C'était un match dur, on a beaucoup défendu en première mi-temps et après avoir marqué on devait bien défendre mais on a pris deux buts bêtes... Il faut vite penser à autre chose et à ce match à Lorient dimanche. L'Ajax a très bien joué, mais on a marqué en premier et après le penalty, on s'est un peu relâché et on aurait dû rester concentré", a noté l'ancien attaquant du PSG.