Lyon - Lopes : 'Remettre l'OL à sa place'

Dans une interview accordée au journal L'Équipe, le gardien lyonnais Anthony Lopes est revenu sur le début de championnat compliqué de l'OL. Avec seulement six points en cinq matchs, Lyon se retrouve 11ème du classement avant le choc de ce week-end face à l'OM.

"Sincèrement, je ne sais pas trop quoi répondre. Ce qu'on a démontré au "Final 8", en étant combatifs, irréprochables, solidaires, en jouant très juste, on l'a perdu. Il faut retrouver notre hargne, il faut haïr la défaite", a insisté Lopes.

L'international portugais est aussi revenu sur l'absence de son club dans les compétitions européennes cette saison. "Moi, ça m'a fait mal de voir le tirage au sort de la Ligue des champions sans l'OL. C'est très difficile. On n'est pas en C1 mais on n'est pas non plus en Ligue Europa. Ça fait très mal. On se doit de redevenir ce qu'on était à Lisbonne, de se remettre à l'endroit et de remettre l'OL à sa place."