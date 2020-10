OL - Lopes : 'Se battre pour le maillot que l'on porte'

L'Olympique Lyonnais a connu un mercato agité. De nombreuses rumeurs de départs, notamment de cadres comme Houssem Aouar (22 ans), Memphis Depay (26 ans) ou encore Moussa Dembélé (24 ans) sont venues rythmer la vie du club cet été.

Interrogé par le Progrès sur un éventuel manque d'engagement des joueurs concernés, Anthony Lopes (30 ans), en bon capitaine, a tenu à remobiliser les troupes. "On se doit d'être professionnel et de se battre pour le maillot que l'on porte. L'aventure ne s'arrête que quand tu changes de club. C'est mon point de vue, mais inconsciemment, ça peut jouer pour d'autres."