OL - Wenger regrette de ne pas être venu en 2019

Dans un long entretien pour L'Équipe, Arsène Wenger est revenu en détails sur sa carrière et notamment sur son départ d'Arsenal en 2018. Après 22 ans de bons et loyaux services chez les Gunners, Wenger n'a plus fait d'apparition sur un banc de touche. Pourtant, l'Olympique Lyonnais lui avait proposé de prendre la relève de Bruno Genesio en mai 2019.

"Aujourd'hui, je me demande si je n'ai pas eu tort de ne pas prendre Lyon, en mai 2019, quand on me l'a proposé. Je n'étais pas prêt. Cela me semblait trop tôt pour replonger. Je n'avais pas fait le deuil totalement", a avoué Wenger.