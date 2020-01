Toute la rédaction de MadeinFOOT s'associe pour souhaiter à ses lecteurs une bonne et heureuse année 2020. Cette année risque d'être merveilleuse à suivre avec nous puisque la Ligue des Champions et l'Euro seront au rendez-vous. Alors, prenez le réflexe et suivez l'actualité sur notre site et nos applications !