Retrouvez le podcast de la 25e journée de Ligue 1 de la rédaction de MadeInFOOT. On parle de la victoire du PSG à Nice, de la défaite de Lyon face au MHSC et de l'affligeant Bordeaux-OM. On évoque, aussi, la prise de parole pleine de bon sens de Yacine Adli après le match.

