MadeIn - Le podcast de la 27e journée de L1 : Le PSG cartonne Dijon, l'arbitrage de OM-OL, le départ de Stéphan...

Découvrez notre podcast de la 27ème journée de Ligue 1 ! Au programme, on revient sur le départ de Julien Stéphan de Rennes après la défaite face à Nice (1-2), la victoire du PSG face à Dijon (4-0) et le match nul entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais.

