Premier podcast de l'année 2021 pour l'équipe de MadeInFOOT ! On analyse les premiers pas de Pochettino et Domenech, le titre de champion d'Automne de l'Olympique Lyonnais, les tensions entre l'OM et Payet, Monaco qui retrouve des couleurs ou encore la crise au Nîmes Olympique !

