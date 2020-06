Majorque - Luka Romero devient le joueur le plus jeune de l'histoire de la Liga

Né au Mexique de parents argentins, Luka Romero est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts en Liga face au Real Madrid. Le milieu de 15 ans et 219 jours, qui évolue à Mallorca, a d'ailleurs fait sensation avec son look retro grâce à sa coupe mulet. Il efface un record vieux de 80 ans établi par Francisco Bao "Sansón" (15 ans et 255 jours)

