Man City - Aymeric Laporte de retour dans le XI de Guardiola

Victime d'une grave blessure au genou en fin d'été dernier, Aymeric Laporte (25 ans) est de retour à la compétition, près de cinq mois plus tard. Le défenseur français de Manchester City apparaît dans le onze de départ de Pep Guardiola pour affronter Sheffield United, ce mardi soir dans le cadre de la 24e journée de Premier League. S'il parvenait à retrouver son niveau rapidement, le Basque pourrait postuler à une place pour l'Euro dans le groupe de Didier Deschamps, qui l'a déjà convoqué sans lui offrir sa première sélection.

Tonight's trip to Bramall Lane sees the return of Laporte!



XI | Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho (C), Laporte, Rodrigo, Zinchenko, De Bruyne, Mahrez, Sterling, G Jesus.



SUBS | Bravo, Gundogan, Aguero, Bernardo, Cancelo, Foden, Garcia.



#SHUMCI