Man City - Benjamin Mendy présente ses excuses suite à son erreur face aux Wolves

Hier soir, en clôture de la 19ème journée de Premier League, Manchester City a été renversé par le club de Wolverhampton (3-2, résumé). Titulaire dans le couloir gauche défensif des Citizens, Benjamin Mendy (25 ans,) a connu une soirée compliquée au Molineux Stadium, en se montrant notamment fautif sur l'action de l'égalisation des Wanderers.

Sur son compte Twitter, le défenseur international français (10 sélections) a tenu à présenter ses excuses après cette erreur lourde de conséquences pour son équipe : "Grosse erreur ce soir (hier) et je dois faire de mon mieux pour avoir votre soutien. Il est temps de garder la tête haute et de continuer à travailler pour revenir à notre meilleur niveau", a posté le numéro 22.

It's easy to talk when everything is going well, but it's hard to do when sh*t hits the fan... Big mistake tonight and I owe you my best for your continued support. Time to keep our heads up & keep working to come back at our best level. #comeoncity pic.twitter.com/AeyaNO2ZDV