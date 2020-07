Man City - De Bruyne égale le record de Thierry Henry !

A l'occasion de la toute dernière journée de Premier League, Kevin de Bruyne (29 ans) a égalé le record de passes décisives sur une saison. En effet, face à Norwich City (victoire 5-0 de Manchester City), le Belge a délivré sa 20ème offrande, et égale ainsi le record détenu par un certain Thierry Henry avec Arsenal (2002-2003).

20 - Kevin De Bruyne has assisted his 20th Premier League goal of the season, a joint-record in the competition alongside Thierry Henry in 2002-03. Master. pic.twitter.com/yIAduR0wRW