Man City - De Bruyne ouvre la porte à un départ !

Cinq ans après sa signature, Kevin de Bruyne pourrait envisager de quitter Manchester City. Non pas en raison d'un mal-être chez le double champion d'Angleterre en titre, mais en raison de la possible exclusion du club des compétitions européennes pour les deux prochaines saisons. Alors que le club a fait appel devant le TAS, les chances de voir l'instance confirmer la décision d'exclure les Citizens est réelle. Or, le milieu belge s'imagine difficilement vivre deux saisons sans participer à une compétition européenne, comme il l'a déclaré au média belge Het Laatste Nieuws.

"Deux ans sans football européen seraient très longs. Le club nous a informés qu'il ferait appel et qu'il est sûr à presque 100% d'avoir raison. Pour cette raison, j'attends de voir ce qu'il se passera. J'ai confiance en mon équipe. Une fois qu'on en saura plus, j'aviserai. Deux ans sans jouer l'Europe, ce serait long. Un an, je peux l’envisager. Je ne vais pas cacher que ma décision dépend de ce que fera Pep (Guardiola)" a-t-il confié. Après ces déclarations, plusieurs cadors européens doivent déjà se frotter les mains à l'idée d'attirer le Belge.