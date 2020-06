Man City - Des nouvelles rassurantes d'Eric Garcia

Après un terrible choc avec son gardien Ederson, Eric Garcia a été évacué sur civière et conduit à l'hôpital lors de la rencontre opposant Manchester City à Arsenal (victoire 3-0 des Citizens). Heureusement, plus de peur que de mal pour le jeune défenseur central de 19 ans. Le club annonce qu'il est sorti de l'hôpital après y avoir passé la nuit, et que l'international espoir espagnol devra rester "sous surveillance dans les prochains jours avant un retour à l'entraînement et à la compétition".

Eric Garcia has been released from hospital after suffering an injury during last night’s Premier League win over Arsenal.



Eric will be monitored in the coming days, ahead of a return to training and competitive action.



Everyone at City wishes Eric a speedy recovery 💙 pic.twitter.com/r9dNRBSm6B