Man City - Felix Magath dégomme Pep Guardiola

Interrogé par Sport Bild, Felix Magath, ancien entraîneur du Bayern, n'a pas hésité à tailler en pièce Pep Guardiola. Le technicien remet en cause tout le palmarès de l'Espagnol, qu'il met totalement au crédit de Lionel Messi. "C’est Messi qui remportait les titres, pas Guardiola. Sans Messi, ce système n'aurait jamais fonctionné avec autant de succès pour Guardiola. Sinon, il aurait remporté la Ligue des Champions avec le Bayern ou Manchester City il y a bien longtemps" a-t-il déclaré. "Il gagnait uniquement grâce à un Lionel Messi qui pouvait décider d’un match en sortant de nulle part".

Magath déglingue aussi le Tiki-Taka de Guardiola. "C’est une erreur dans le football. Le Tiki-Taka ne fonctionne que si vous avez des joueurs qui sont techniquement supérieurs à leurs adversaires. Pour le spectateur, tenir le ballon et le faire tourner c’est juste ennuyeux et on n’a pas vraiment besoin d’une équipe de haut niveau pour ça" a-t-il lâché. "A mon avis, Guardiola se perd généralement trop souvent à vouloir gagner un match à l'avance. En se basant trop sur la tactique, on finir souvent par prendre les mauvaises décisions qui empêchent le succès".