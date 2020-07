Man City - FPF : Guardiola se montre confiant avant la décision du TAS

Après plusieurs mois d'attente, Manchester City (2ème), exclu de Coupes d'Europe en février dernier pour les deux prochaines années après avoir enfreint les règles du fair-play financier, recevra le verdict du Tribunal Arbitral du Sport ce lundi à 10h30. Après la victoire écrasante de ses hommes face à Brighton (5-0), Pep Guardiola s'est montré confiant à quelques heures d'une décision lourde de conséquences.

"Nous avons relevé un défi incroyable, qui est la qualification pour la Ligue des champions. Nous méritons d’être là, parce que nous avons gagné (notre place) sur le terrain" a-t-il fait savoir dans un premier temps. Concernant le verdict il s'est dit "confiant" : "parce que je connais et j’ai vu les arguments du club selon lesquels nous serons là la saison prochaine. Pour lundi, nous espérons que l’UEFA nous permettra de jouer avec cette équipe. Ces joueurs le méritent." a ajouté le technicien espagnol. En revanche, en cas de sanction effective, il se montre plus évasif au sujet de son avenir au club. "Une fois qu'on en saura plus, j'aviserai. Deux ans sans jouer l'Europe, ce serait long. Un an, je peux l’envisager" a-t-il finalement conclu...