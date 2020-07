Man City - Guardiola : 'il faudra élever le niveau de jeu contre Madrid'

Manchester City a été éliminé de la FA Cup suite à sa défaite (2-0) face à Arsenal. L'entraîneur Pep Guardiola n'a pas caché sa déception au moment de s'exprimer en conférence de presse après le match, et a prévenu ses joueurs que le niveau de jeu affiché contre les Gunners ne serait pas suffisant pour se qualifier face au Real Madrid dans le cadre du huitième de finale retour (victoire 2-1 à l'aller), prévu le 7 août prochain.

"On n'a pas fait une bonne performance. Mon seul regret est que nous n'avons pas joué en première période comme nous avons joué la deuxième. À ce niveau, en demi-finale, vous devez faire une bonne performance, et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas" a d'abord regretté le coach espagnol. "On a du mal à jouer à notre niveau, pas besoin d'être un génie pour le comprendre. Il faut que l'on élève notre niveau contre Madrid si l'on veut avoir une chance de se qualifier" a-t-il ensuite prévenu.