Man City - Guardiola n'a 'pas beaucoup de respect pour Arsenal en dehors du terrain'

En mars dernier, après l'appel de City auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), 8 équipes du top 10, dont Arsenal, s'étaient alliées afin d'empêcher Manchester City de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, en écrivant une lettre au TAS. L'entraîneur de City, Pep Guardiola, battu par les Gunners en demi-finale de la FA Cup samedi dernier (2-0), conserve visiblement beaucoup de rancune à l'égard du club londonien.

Interrogé au sujet d'Arsenal en conférence de presse avant le match face à Watford ce soir (19h00), le technicien espagnol a rétorqué : "les adversaires méritent toujours mon respect et mon crédit. Et Arsenal, j'ai tout le respect pour ce qu'ils sont sur le terrain - pas beaucoup en dehors du terrain - mais sur le terrain, beaucoup. Félicitations à eux et bonne chance pour la finale". Pour rappel, les Citizens ont finalement été blanchis par le TAS.