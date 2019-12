Man City - Guardiola ne croit plus au titre

En s'inclinant face à Wolverhampton vendredi soir (3-2, résumé), Manchester City a laissé Liverpool s'envoler un peu plus. Les Reds totalisent 14 points d'avance sur les Citizens et comptent un match de moins. Malgré cet écart important, Jürgen Klopp a refusé d'évoquer le titre jeudi soir, après la victoire écrasante de son équipe à Leicester (0-4, résumé). De son côté, Pep Guardiola a estimé qu'il était "irréaliste" de penser au titre dans les conditions actuelles.

"Nous devons penser à la prochaine rencontre et au fait de gagner nos matchs. C'est irréaliste de penser [à rattraper Liverpool]. Dans 48 heures, nous avons un autre match" a-t-il déclaré au micro de BBC Sport, avant de rajouter au sujet de l'écart de points entre son équipe et les Reds : "il est grand depuis un moment. Ce n'est pas réaliste de penser à la course pour le titre. Je suis interrogé à ce sujet depuis longtemps et c'est toujours la même réponse."