Man City - Guardiola réfute l'existence d'une clause secrète

Selon le Daily Mail hier et The Times aujourd’hui, Josep Guardiola disposerait d’une clause secrète lui permettant de quitter Manchester City en fin de saison, à un an de l’échéance de son contrat renouvelé en mai 2018. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, le technicien espagnol a décidé d’étouffer dans l’oeuf toute rumeur de départ : "Ce n’est pas vrai. J’ai déjà évoqué ma situation et mes intentions envers le club il y a plusieurs semaines."

Agacé, l’entraîneur lié aux Citizens jusqu’en 2021 a pourtant clamé, il y a une semaine, "être ouvert à une prolongation de contrat" même si "cela dépend des résultats". En effet, Pep ne vit pas sa meilleure saison sur le banc de City (3e à 14 points du leader Liverpool après seize journées de championnat).