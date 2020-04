Man City - Kyle Walker impliqué dans un scandale sexuel

Voilà un scandale dont le football anglais se serait assurément bien passé en pleine période de crise sanitaire. Confiné chez lui en raison de l'épidémie du coronavirus, Kyle Walker (29 ans), le latéral droit de Manchester City, a contourné cette mesure en conviant mardi dernier à son domicile... deux prostituées. Une information dévoilée par le célèbre tabloïd britannique The Sun, assortie d'un témoignage et d'une photo. Cible de critiques violentes sur les réseaux sociaux depuis la divulgation de cette information, l'international anglais a présenté ses excuses publiques dans un communiqué officiel.

"Je veux saisir cette opportunité pour présenter des excuses publiques pour les choix que j’ai fait la semaine passée. Je comprends que ma position de footballeur professionnel me donne la responsabilité d’être un modèle. Ainsi, je veux m’excuser auprès de ma famille, mes amis, mon club, les supporters et les gens, pour les avoir laissé tomber", a indiqué le Three Lion (48 sélections). De son côté, Manchester City a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire contre le défenseur (21 matches joués en Premier League cette saison, 1 but et 2 passes décisives).