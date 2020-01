Man City - La jolie stat de Riyad Mahrez

Auteur du deuxième but de Manchester City sur la pelouse de United mardi soir, en Carabao Cup (victoire 1-3), Riyad Mahrez a porté son total de buts cette saison à 7. Si l'on ajoute ses passes décisives (12), l'international algérien a été impliqué sur 19 réalisations de son équipe, en 19 titularisations toutes compétitions confondues. Soit un ratio d'un but par match. Arrivé à l'été 2018 chez les Skyblues, le milieu offensif de 28 ans est parti pour faire beaucoup mieux que lors de sa première saison à l'Etihad Stadium (12 buts et 12 passes en 44 matchs).