Man City - La mère de Pep Guardiola décédée du coronavirus

Pep Guardiola vit un moment très difficile. L'entraîneur de Manchester City vient de perdre sa mère ce lundi, des causes du coronavirus. Dolors Sala Carrio était âgée de 82 ans. "La famille Manchester City est dévastée d’avoir à annoncer le décès de la mère de Pep Guardiola Dolors Sala Carrio survenu aujourd’hui à Barcelone, des suites du coronavirus. Elle avait 82 ans" peut-on lire sur les réseaux sociaux de Man City. Le Real Madrid, Liverpool, Tottenham et d'autres clubs anglais ont déjà envoyé leur message de soutien au technicien.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

El Real Madrid C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de Dolors Sala Carrió, madre de Pep Guardiola. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a su familia y a sus seres queridos. — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 6, 2020

Deepest condolences from everybody at Liverpool FC. Our thoughts are with Pep and his family at this time. — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 6, 2020