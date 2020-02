Man City - La Premier League pourrait sanctionner le club à son tour

Manchester City est en pleine tempête. Le double champion anglais en titre a été lourdement sanctionné par l'UEFA vendredi soir, suite à une violation des règles du fair-play financier. Une annonce survenue comme un premier coup de massue, qui pourrait rapidement être suivie par un second, à en croire les informations révélées par The Independent. D'après "des sources haut placées" citées par le média britannique, la Premier League songerait elle aussi à sanctionner les Citizens.

Les clubs sont tenus de donner des chiffres exacts de leurs comptes et ceux-ci doivent logiquement correspondre à ceux donner à l'UEFA. Or, suite à cette infraction à l'échelle européenne, le club mancunien se trouve également en tort au niveau national. Au sein de la Premier League, des responsables auraient déjà réfléchi à une éventuelle sanction et celle-ci pourrait correspondre à un retrait de points. Un nouveau coup dur pour l'équipe de Pep Guardiola...