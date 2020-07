Man City - La réaction de l'UEFA suite à la décision du TAS

Quelques minutes après la décision du Tribunal Arbitral du Sport, qui a décidé de donner raison à Manchester City, l'UEFA a posté un communiqué pour prendre "note de la décision du TAS". L'instance européenne, plutôt sobre, a réitéré sa confiance et la envers le fair-play financier et sa nécessité. Pour rappel, les Mancuniens ont gagné leur combat contre l'UEFA, qui avait suspendu le club anglais deux ans de toute compétition européenne pour non respect du FPF.

"L'UEFA prend note de la décision prise par le Tribunal arbitral du sport de réduire la sanction imposée au Manchester City FC par l'instance indépendante de contrôle financier des clubs de l'UEFA pour violation présumée du règlement de l'UEFA sur les licences de club et le fair-play financier. L'UEFA note que le panel du TAS a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves concluantes pour confirmer toutes les conclusions de la CFCB dans ce cas spécifique et que de nombreuses infractions présumées étaient prescrites en raison de la période de 5 ans prévue par le règlement de l'UEFA. Au cours des dernières années, le fair-play financier a joué un rôle important en protégeant les clubs et en les aidant à devenir financièrement viables et l'UEFA et la CEA restent attachées à ses principes. L'UEFA ne fera aucun autre commentaire à ce sujet" est-il écrit.