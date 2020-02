Man City - Le club fait appel de sa suspension auprès du TAS

Lourdement sanctionné par l'UEFA et privé de compétitions européennes pour les deux prochaines années pour violation des règles du fair-play financier entre 2012 et 2016, Manchester City a, comme on pouvait s'y attendre, officiellement fait appel de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport.

L'instance basée à Lausanne en Suisse a ainsi publié un communiqué officiel annonçant la prise en charge de cette affaire. La décision rendue par le TAS dans les prochains mois sera très importante pour la pérennité du projet des Citizens. En cas de décision non favorable, les supporters de Man City risquent en effet d'assister à l'exode de leurs meilleurs joueurs, malgré l'annonce de Guardiola de rester à la tête du club quoi qu'il advienne.