Man City - Le DG tacle l'UEFA et nie la violation du fair-play financier

Le directeur général de Manchester City, Ferran Soriano, a tenu à rassurer tous les fans citizen, ce mercredi, au cours d'un entretien pour le site officiel du club. En effet, le DG affirme que les infractions envers le fair-play financier, dénoncées par l'UEFA, sont "fausses". "La chose la plus importante que j'ai à dire aujourd'hui est que les allégations ne sont pas vraies. Elles ne sont tout simplement pas vraies. Les fans peuvent être sûrs de deux choses. La première est que les allégations sont fausses. Et la seconde est que nous ferons tout ce qui peut être fait pour le prouver. Nous savons que les fans nous soutiennent. Nous pouvons le sentir" a-t-il déclaré. "Le propriétaire n'a pas mis d'argent dans ce club qui n'a pas été correctement déclaré. Nous sommes un club de football durable, nous sommes rentables, nous n'avons pas de dettes, nos comptes ont été examinés à plusieurs reprises, par des auditeurs, des régulateurs, par des investisseurs et cela est parfaitement clair."

Soriano place aussi quelques tacles à l'encontre de l'UEFA. "Nous avons fourni les preuves, mais cette chambre d'enquête du FPF s'est appuyée davantage sur les courriers électroniques volés hors contexte que sur toutes les autres preuves que nous avons fournies sur ce qui s'est réellement passé et je pense qu'il est normal que nous nous sentions comme cela". Enfin, il espère bien trouver une solution en faisant appel au Tribunal arbitral du sport. "Nous recherchons évidemment une résolution rapide grâce à un processus approfondi et un processus équitable, donc mon meilleur espoir est que cela soit terminé avant le début de l'été."