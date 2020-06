Man City - Leroy Sané a refusé de prolonger

Depuis plusieurs semaines, Leroy Sané est annoncé avec insistance du côté du Bayern Munich. Plusieurs informations avaient déjà filtré dans la presse britannique. Les Citizens auraient fixé le prix de leur ailier autour de 65 millions d'euros, et les dirigeants bavarois souhaiteraient lui offrir un contrat d'une durée de cinq ans. Un probable départ de l'international allemand (21 sélections), que son entraîneur, Pep Guardiola, vient de confirmer !

Sané, sous contrat jusqu'en 2021, aurait refusé les offres de prolongation de la part de ses dirigeants à en croire le technicien espagnol. "Quand on fait une offre (de prolongation) à un joueur c'est parce que nous le voulons. Il a des qualités spéciales" a-t-il affirmé dans un premier temps. "Mais il veut une nouvelle aventure" et "a refusé de prolonger" a regretté le coach des Skyblues en conférence de presse. Il précise également que le club a effectué plusieurs tentatives pour convaincre le joueur, en vain. En cas d'offre convaincante du Bayern, le joueur de City (passé par Schalke de 2014 à 2016) retrouverait la Bundesliga, un championnat qu'il connait bien.

PEP 💬 Leroy has rejected to extend his contract. Everyone knows. If at the end of the season two clubs agree he can leave, if not he will leave at the end of his contract.



The club offered two or three times and he rejected it.