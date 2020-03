Man City - Les Citizens veulent prolonger De Bruyne

Transféré à Manchester City en 2015, Kevin De Bruyne est devenu une référence au milieu de terrain. Passeur redoutable, capable de trouver des lignes de passes inimaginables, l'international belge est un distributeur d'offrandes. Cette saison, il en compte 17 en 26 matchs de Premier League et n'est donc plus qu'à trois des 20 de Thierry Henry lors de la saison 2002-2003, le record en PL. Homme clé du onze de Pep Guardiola, l'ancien joueur de Chelsea donne pleine satisfaction du côté de l'Etihad Stadium et ses dirigeants souhaiteraient lui signifier en lui proposant une offre de prolongation.

D'après le Daily Mail, les hautes sphères du club pourraient lui transmettre ladite offre après le huitième de finale retour de Champions League face au Real Madrid (17 mars). Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2023, De Bruyne est perçu comme le présent mais également le futur du club et les dirigeants souhaitent construire, entre autre, autour de lui. Toutefois, la proposition devra être convaincante puisque Manchester City est pour l'heure exclu des compétitions européennes pour les deux prochaines saisons.