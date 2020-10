Man City - Mahrez réaffirme son amour pour l'OM, dont il se méfie

À l'instar de Pep Guardiola, Riyad Mahrez a également vanté les qualités de l'Olympique de Marseille lors de son passage en conférence de presse ce lundi. Pour l'attaquant de 29 ans, les Citizens devront se méfier de la force de frappe offensive des Ciel-et-Blanc : "On sait qu'ils ont une bonne attaque. On va tenter de défendre du mieux possible pour ne pas concéder de but, c'est la chose la plus importante pour nous demain", a lancé le Fennec devant les journalistes.

"Pour être honnête, je n'ai pas tant suivi l'OM que ça dernièrement donc ça va être difficile de donner une opinion, mais perdre le premier match de veut rien dire, ça fait partie du parcours. Ils essayent d'aller de l'avant maintenant et prendre des points pour faire le meilleur parcours possible", a ajouté l'international algérien (59 sélections, 16 buts), et de conclure son intervention en déclarant à nouveau sa flamme au club phocéen : "J'ai toujours dit que quand j'étais jeune j'étais un fan de l'OM, surtout à cause de mon père, mais demain je ne penserai qu'au match. Je joue pour Manchester City et je vais tout donner pour qu'on puisse gagner demain".