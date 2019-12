Man City - Mikel Arteta fonce vers Arsenal

Mikel Arteta (37 ans) devrait bien devenir le nouvel entraîneur d'Arsenal. Les discussions entre les Gunners et leur ex-milieu de terrain (2011-2016), adjoint de Pep Guardiola à Manchester City depuis la fin de sa carrière de joueur, sont sur le point d'aboutir selon plusieurs médias britanniques. Un contrat de trois ans et demi est évoqué.

Hier, Guardiola avait confirmé des contacts entre le club londonien et son bras droit, tout en assurant que ce dernier l'accompagnerait sur le banc pour affronter Oxford United, ce mercredi en Carabao Cup. L'officialisation de son départ à Arsenal, où Freddie Ljungberg assurait l'intérim depuis le départ d'Unai Emery fin novembre, ne devrait pas attendre beaucoup plus longtemps. Après 17 journées de Premier League, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers pointent à une inquiétante 10e place.