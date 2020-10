Man City - Pep Guardiola chante les louanges de l'OM et de Villas-Boas

En conférence de presse ce lundi, Pep Guardiola s'est épanché sur le duel à venir face à l'OM. L'entraîneur de Manchester City n'a pas été avare en compliments envers le club phocéen et André Villas-Boas.

Demain soir (21 heures, Stade Vélodrome), Manchester City affrontera l'Olympique de Marseille, dans le cadre de la 2ème journée de la Ligue des Champions (Groupe C). À la veille de cette rencontre, à l'occasion de son traditionnel point presse, Pep Guardiola, l'entraîneur des Cizitens, a décrit les forces des Ciel-et-Blanc et s'est également confié sur André Villas-Boas, son homologue olympien.

À voir aussi : Le groupe de Manchester City pour défier l'OM

"Ils ont de l'expérience, ils ont de la qualité, ils utilisent bien les espaces. Payet est un joueur important, comme Thauvin, Benedetto a de l’expérience. Physiquement ils sont forts au milieu, ils sont bien organisés. Il faudra qu'on trouve un moyen de contrôler le match. Et ils sont très bons sur coups de pied arrêtés, aussi. C'est toujours dur en France. Les équipes sont très physiques, avec beaucoup de talent aussi. Ce serait bien de prendre à nouveau trois points", a lancé le technicien catalan, séduit par les nombreuses qualités des Ciel-et-Blanc.

"Villas-Boas ? Les résultats parlent pour lui"

Ce tacticien des Citizens a ensuite évoqué brièvement mais de façon très positive André Villas-Boas, qu'il a "envie de saluer demain" : "Je le suivais quand il était à Porto, où il a fait un super travail. Il était venu me voir à Barcelone, on avait discuté un peu. On ne s'est pas beaucoup vu, mais on a une bonne relation. Et il fait du bon travail dans plusieurs pays, et ici aussi. Les résultats parlent pour lui", a conclu Pep Guardiola face aux journalistes.