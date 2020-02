Man City - Pep Guardiola craint pour son poste

A Manchester City depuis l'été 2016, Pep Guardiola n'a jamais su faire franchir un cap au club anglais en Ligue des Champions. En effet, l'entraîneur espagnol a échoué en huitième de finale (2016-2017), puis deux fois en quarts (2017-2018, 2018-2019) de la plus prestigieuse des compétitions. Si les titres en Premier League (2) permettaient d'avaler la pilule, Man City se dirige, cette année, vers une décevante deuxième place puisque Liverpool compte déjà 22 points d'avance.

A quelques jours des huitièmes de finale de LDC, l'Espagnol sait qu'il est sous pression puisqu'une défaite face au Real Madrid pourrait lui coûter sa place. "Si nous ne gagnons pas face au Real Madrid, le propriétaire ou le directeur sportif du club viendra et me dira : “ce n’est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions” et ils me vireront. Et je leur répondrai : “d’accord, merci, ce fut un plaisir” ' a-t-il déclaré à Sky Sports.