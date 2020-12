Man City - Pep Guardiola en attend encore plus de Benjamin Mendy

Le champion du monde 2018 Benjamin Mendy (26 ans) enchaîne les bonnes prestations dernièrement (4 matchs et 1 but en Premier League cette saison). Le défenseur gauche, buteur pour la toute première fois avec Manchester City contre Burnley ce samedi en Premier League pour le compte de la 10e journée de Premier League (5-0), est toujours dans les plans de son entraîneur Pep Guardiola, qui en attend encore plus de l'ancien marseillais.

"Benjamin Mendy est tellement important pour nous. Il est en forme. Mais marquer un but est la dernière chose que j'attends de lui. Je veux d'abord le voir bien défendre et être en forme, concentré. C'est ce que nous voulons tous pour lui. Sur ses derniers matchs, il a été très bon. Il faut attendre. Avec Benjamin, il faut toujours attendre. Tout dépend de lui, comme pour John Stones. Tout dépend de lui, pas du manager, mais de sa façon de s'entraîner à fond jour après jour. Il doit être concentré et si en plus, il marque un but, c'est bien. Mais c'est la dernière chose que je lui demande", a confié le technicien des Skyblues à la presse.