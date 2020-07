Man City - Pep Guardiola ne veut pas parler d'une prolongation

Présent à Manchester City depuis 2016, et lié aux Citizen jusqu'en juin 2021, Pep Guardiola entre dans sa dernière année de contrat. Pour autant, l'entraîneur espagnol, qui a remporté deux Premier League, ne veut pas entendre parler, tout de suite, de prolongation. En effet, le technicien, qui disputera bien la LDC avec City l'an prochain, doit également préparer sa formation pour tenter de remporter la Ligue des Champions cette saison.

"Maintenant ce n'est pas le moment de parler de contrat. On a un mois devant nous. Un an de plus c'est long, très long pour un manager. J'étais heureux avant et je le suis maintenant. Nous avons le temps pour parler de ça" a-t-il déclaré en conférence de presse.

PEP 💬 Now is not the time (to talk about contracts). We have one month in front of us. One more year is a long, long time for a manager. I was happy before and I am now. We have time to talk about this. — Manchester City (@ManCity) July 14, 2020